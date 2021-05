Une maison neuve en vente à 309.000 euros à Perwez (photos)

Ce projet neuf baptisé L’Orée de Seumay profite du cadre champêtre et de toutes les facilités de Perwez. La première phase de ce nouveau quartier développé par Equilis comporte des appartements, des maisons et des espaces dédiés aux professions libérales afin d’assurer une belle mixité sociale et générationnelle. Les logements présentent tous des finitions personnalisables, des matériaux de qualité et d’excellentes performances énergétiques. Focus sur une maison trois façades agrémentée de trois chambres, un jardin et des combles aménageables.

1