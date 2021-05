Port du voile: la Stib reporte sa décision d’aller ou non en appel

Le comité de gestion de l’entreprise publique n’a pas tranché sur l’opportunité d’aller en appel de la décision condamnant la Stib pour discrimination fondée sur les convictions religieuses et le genre.

Le tribunal du travail de Bruxelles a condamné au début du mois en cours la STIB pour discrimination fondée sur les convictions religieuses et sur le genre. - Le tribunal a estimé que le règlement de la Stib qui consiste à refuser tout signe religieux pèse, en réalité, de manière dispro

A la suite d’une réunion du comité de gestion ce mardi, la Stib a décidé de reporter la décision d’aller ou non en appel de la décision de justice sur le voile, aucun consensus n’ayant été trouvé parmi les membres. Selon la direction de la Stib, la discussion fut « enrichissante et riche ».

Pour rappel, le tribunal du travail de Bruxelles a condamné le 3 mai la Stib pour discrimination fondée sur les convictions religieuses et sur le genre, suite à l’action introduite par une femme qui s’était présentée pour être recrutée, ainsi que par Unia et la Ligue des droits humains. La candidate s’était plainte d’avoir été écartée en raison du voile qu’elle portait et du fait d’être une femme.