Le coronavirus a aussi accéléré la numérisation des factures (ASA)

En 2020, plus de trois quarts (76,6%) des factures envoyées aux entreprises (B2B) l'étaient sous format électronique, ce qui est sept points de pourcentage de plus qu'en 2019. Plus précisément, 60,3% des factures étaient envoyées par mail et 16,3% par fichier électronique structuré (XML).

S'agissant des factures électroniques envoyées aux consommateurs (B2C), la tendance est la même que pour les factures B2B mais leur part est inférieure de 10 points (66,3%).

L'ASA constate que la crise du coronavirus a fait office de catalyseur pour la mise en place de la facturation électronique. "L'impact de cette crise a surtout été très important auprès des grandes entreprises, puisque 59% d'entre elles ont affirmé avoir établi davantage de factures électroniques en raison du coronavirus. Les entreprises individuelles, les petites entreprises et les moyennes entreprises ont respectivement établi 25%, 33% et 51% de factures électroniques en plus sous l'influence de la crise du coronavirus", souligne l'Agence.