Prix Versele : 34.000 enfants ont voté

Comme chaque année, le Prix Bernard Versele de la Ligue des familles dévoile son palmarès. Une sélection précieuse puisque décidée par les enfants eux-mêmes. Cette année, c’est plus de 34.000 petits Belges qui ont voté, soit 10.000 de plus que l’année dernière, ce qui est une véritable prouesse étant donné les obstacles semés par la pandémie, notamment dans des écoles et des bibliothèques verrouillées par les mesures sanitaires. Malgré tout, grâce à l’appui de centaines de volontaires - professeurs, (grands-)parents, etc. - les enfants se sont plongés dans la lecture pour élire leurs pépites.