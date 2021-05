médecins assistants: «Non, il n’y a pas d’accord avec le ministre Vandenbroucke»

Ne parlez pas d’accord entre le ministre de la Santé et les médecins assistants ! » Sur ce point, et ce point uniquement, les deux parties semblent unanimes. Sur les motifs, un peu moins. Pour le cabinet de Franck Vandenbroucke (Vooruit), il faut plutôt parler d’« engagements » – le seul véritable accord étant celui pris en commission paritaire par les fédérations hospitalières et les syndicats médicaux. Pour les médecins assistants, ni accord, ni engagement pris n’ont été tenus.

Pour rappel, les membres du cabinet du ministre de la Santé ont rencontré ce dimanche une délégation de six médecins en formation (deux par université francophone). Mécontents de l’accord régulant leur statut social signé en commission paritaire médecins-hôpitaux le 19 mai dernier, les médecins assistants sont venus avec un document de travail proposant des solutions détaillées pour « limiter la casse ».