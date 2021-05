La messagerie instantanée Telegram, refuge des «opprimés de la censure»

L’application est devenue le canal d’expression de nombre d’opposants, comme en Biélorussie, et des « exclus » des réseaux sociaux traditionnels, comme les supporters du fugitif Jürgen Conings. Pour le meilleur et pour le pire.

Les médias (et leur liberté d’expression) figurent toujours parmi les cibles privilégiées des régimes populistes ou totalitaires. C’est le cas, aussi, pour les réseaux sociaux. Souvenons-nous de la mise sous cloche d’internet lors du Printemps arabe. Et c’est précisément ce qu’il se passe en Biélorussie. Roman Protassevitch, arrêté à Minsk à bord de son avion, n’est autre que l’ancien rédacteur en chef du média d’opposition Nexta. Créé en 2015 par Stephan Putilo (22 ans à peine, exilé en Pologne et prix Sakharov en 2020), ce « journal en ligne » est devenu l’emblème de l’opposition au dernier dictateur d’Europe, Alexandre Loukachenko.