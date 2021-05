Concours Reine Elisabeth: la flamboyance de Tomoki Sakata

Lors des deux premières épreuves, Tomoki Sakata charmait par son approche sensible et pleinement vécue de la musique. Son côté showman aussi, déployant sa partition au rythme des mouvements de ses cheveux, de ses regards introspectifs, de l’ondulation de son corps sur son clavier.

Actuellement élève d’Arie Vardi à Hanovre, passé également par les classes de Paul Badura-Skoda à Vienne, ainsi que de Dimitri Bashkirov et Tamás Vásáry à la Piano Academy du Lac de Côme, le pianiste japonais de 27 ans possède une vraie expérience de la scène. Invité par des festivals de premier plan (Verbier Festival, Leoš Janácek International Music Festival…), il s’est notamment produit à l’Elbphilharmonie d’Hambourg, l’Alte Oper Francfort, ou encore au Suntory Hall de Tokyo.