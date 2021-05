« La situation est sous contrôle : le réseau a été nettoyé et la sécurité a été rétablie », déclarait mardi soir le SPF Intérieur. - Reuters.

Les systèmes informatiques du SPF Intérieur ont fait l’objet d’une intrusion remontant au moins à avril 2019 et ce n’est qu’en mars 2021 que les autorités belges ont pu s’en rendre compte. Voilà ce que révélaient la RTBF et De Standaard ce mardi. Des faits, confirme le parquet fédéral, pris très au sérieux. Rapportés par le SPF Intérieur et par le CCB (le Centre pour la Cybersécurité de Belgique), ils font depuis lors l’objet d’une instruction judiciaire.