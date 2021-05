Anderlecht, Standard, Charleroi: le mercato en D1A s’annonce plus animé que jamais!

Anderlecht

L’axe Miazga-Lokonga-Nmecha bientôt envolé, côté mauve ?

Alors qu’il a enfin retrouvé une certaine stabilité ces derniers mois, Anderlecht va-t-il devoir repartir de zéro ou presque, cet été ?

La direction bruxelloise espère évidemment que non mais le mercato estival sera une nouvelle fois extrêmement chaotique pour Peter Verbeke. Certes, les moyens seront plus importants qu’il y a un an – le directeur sportif avait dû se débrouiller avec 4 millions –, mais ils ne seront pas triplés, et ce n’est pas la Conference League qui convaincra Nmecha et Miazga de rester une saison de plus au parc Astrid, où l’on en est réduit à espérer un petit miracle dans ces dossiers compliqués. Si Miazga, Lokonga et Nmecha s’en vont, comme craint, tout l’axe de l’équipe sera à reconstruire.