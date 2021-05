Suivi de Jürgen Conings: les failles du renseignement

La commission de la Défense de la Chambre s’annonce animée, ce mercredi matin. Au menu du jour : le cas Jürgen Conings, ce caporal en fuite depuis plus d’une semaine après qu’il s’est évaporé dans la nature en possession d’armes de gros calibre. La commission s’annonce d’autant plus animée que les partis – majorité comme opposition – ont reçu de premières informations sur la chronologie du suivi du militaire. C’était ce mardi après-midi, à huis clos, en commission de suivi du Comité R, l’organe de contrôle des services de renseignement. Le Soir et Knack sont en mesure de dévoiler les premières révélations des enquêtes internes, récoltées à plusieurs sources. Cette ébauche de ligne du temps en dit plus sur les « erreurs », évoquées mardi midi par l’amiral Michel Hofman, le chef de la Défense, lors d’une conférence de presse conjointe avec la ministre de la Défense.