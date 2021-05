Super League: le Real Madrid, Barcelone et la Juventus pourraient être exclus des compétitions européennes

L’UEFA, l’instance du football européen, a annoncé mardi l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, les trois clubs encore impliqué dans le projet de la création de la Super League.

« Après une enquête menée par les inspecteurs d’éthique et de discipline de l’UEFA dans le cadre du projet dit ’Super League’, une procédure disciplinaire a été ouverte contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus pour violation potentielle du cadre juridique de l’UEFA », a précisé l’instance dans un communiqué.

En avril dernier, les trois clubs concernés ainsi que l’Inter et l’AC Milan, l’Atlético Madrid et six clubs anglais (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham) avaient lancé le projet de Super League.