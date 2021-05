Appel à l’aide: comment séparer ce qui nourrit de ce qui avilit?

Ils et elles sont plus d’un, ils et elles sont nombreux à fermer la boîte à messages et à tweets. Fatigués d’échanges souvent stériles qui ne véhiculent plus du fond mais des avis, qui ne veulent pas nourrir un débat mais cherche à coincer l’autre et le déconsidérer. Quête d’humiliation publique, moralisation à deux sous, (pauvre) ambition de gagner une « battle ». Tout cela d’autant plus facilement qu’on ne recherche plus à argumenter mais à jeter l’anathème. Qu’on ne veut pas construire le compromis mais attiser la confrontation : moi qui ai raison vs toi qui as tort.