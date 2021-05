Une politique de retour plus contraignante pour les personnes sans droit de séjour en Belgique

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi veut ouvrir des bureaux provinciaux afin d’accélérer les retours volontaires.

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) fait une nouvelle tentative pour améliorer les mauvais chiffres du retour des personnes sans permis de séjour en Belgique, écrivent La Dernière Heure et De Tijd mercredi. Il libère ainsi de l’argent (20 millions sur les 50 millions d’euros de budget supplémentaire que le gouvernement Vivaldi lui accorde)----------------------------------------------------------------------- et va opter pour des bureaux provinciaux afin d’accélérer les retours volontaires.

Chaque année, quelque 24.000 personnes reçoivent un premier ordre de quitter le territoire. Seule une petite partie, autour de 3.700 volontaires par an, quitte effectivement le pays.