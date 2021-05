Coup de tonnerre à l’Inter: Romelu Lukaku pourrait quitter le club cet été, Antonio Conte devrait s’en aller

C’est une véritable bombe qui est lâchée par la Gazzetta dello Sport, qui annonce ce mercredi que plusieurs joueurs clés, dont Romelu Lukaku pourraient quitter l’Inter Milan cet été, et que le coach, Antonio Conte, devrait lui s’en aller dans les prochaines heures. La raison ? Une volonté des dirigeants de baisser le salaire de l’effectif de 20 %, et de réaliser des ventes afin d’enregistrer au minimum 100 millions d’euros de plus value cet été, quelques jours à peine après la célébration du premier titre de champion d’Italie du club lombard depuis 2010. Un retournement de situation que le coach italien n’accepte pas, et qui pourrait donc pousser plusieurs joueurs importants vers le départ, dont Romelu Lukaku.