Bois de la Cambre: la Boum 3 et la manifestation européenne pour la liberté prévue ce samedi

La Boum 3 et la manifestation européenne pour la liberté ont prévu de faire la fête ce samedi 29 mai, dans le bois de la Cambre.

Tension entre fêtards et force de l’ordre lors de «La Boum 2», le 1er mai 2021. - Photo News.

Samedi prochain, le 29 mai, le bois de la Cambre à Bruxelles sera très occupé. La Boum 3 et la manifestation européenne pour la liberté y sont prévues. Les demandes de manifestations ont été déposées, mais aucune décision n'a encore été prise quant à leur autorisation ou non, selon le cabinet du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS). De nombreux « coronasceptiques » de l'étranger devraient également y prendre part, à l’image des Néerlandais Willem Engel et Jeroen Pols, déjà annoncés comme intervenants lors de l'événement.