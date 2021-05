Le ministre-président a prononcé ce mercredi son discours sur l’état de la Région. Il appelle toutes les forces vives à cesser de se lamenter et à redoubler d’énergie.

Elio Di Rupo (PS), le ministre-président wallon, a prononcé ce mercredi son discours sur l’état de la Région devant le parlement de Wallonie réuni en plénière. L’exercice est classique. Mais il prend cette année une dimension particulière en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sociales et économiques, mais aussi à cause de l’annonce récente d’un plan de relance d’une ampleur qualifiée d’inédite par l’orateur.