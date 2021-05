Israël: «Les gens se sentent perdus dans ce pays»

Israël a conclu un cessez-le-feu avec le Hamas. Cependant, le conflit longtemps réprimé entre les Arabes et les Juifs a éclaté ouvertement et menace leur coexistence. Que leur réserve l’avenir ?

Une chaise sous un parasol, voilà à quoi ressemble maintenant le bureau d’Uri Jeremias. Devant lui, la mer, derrière lui, les ruines de l’œuvre de sa vie. Le restaurant de poissons Uri Buri et son propriétaire sont une institution à Acre, ancienne ville des Croisés. Alors qu’Uri Jeremias assure l’intendance à l’ombre et reçoit des agents d’assurances, des policiers et des artisans, des passants le saluent depuis la promenade. « Que tout aille bien pour toi ! » La scène pourrait sembler paisible si les murs de son restaurant n’étaient pas souillés et les fenêtres brisées.