Des sanctions contre Nord Stream 2 auraient été "contre-productives" (Biden)

L'imposition de sanctions américaines contre le projet controversé du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne aurait été "contre-productive" et aurait affecté les relations entre les États-Unis et l'Union européenne, d'autant plus que le projet est presque terminé, a déclaré le président américain Joe Biden mardi (heure locale).