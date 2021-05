Les trois premières étapes auront lieu aux Pays-Bas. La Vuelta 2022 débutera par un contre-la-montre à Utrecht, suivi d’une 2e étape entre Bois-le-Duc et Utrecht et de la 3e étape qui partira et arrivera à Breda. Utrecht et la province du Brabant-Septentrional avaient déjà dû accueillir le grand départ du Tour d’Espagne 2020 mais à cause de la crise du coronavirus, la Vuelta avait été déplacée en octobre et réduite à 18 étapes, toutes disputées en Espagne.