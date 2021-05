Météo: le retour progressif du beau temps

Mercredi après midi, quelques averses sont de nouveau prévues, elles pourront par endroits s’accompagner de coups de tonnerre, avertit l’Institut royal météorologique (IRM). Des rafales de vent sont à craindre mais des éclaircies réussiront également à percer. Les maxima varieront de 9 °C en Hautes Fagnes à 16 °C en Campine, sous un vent modéré à assez fort.

En soirée, quelques nuages coloniseront le ciel. La tendance aux averses s’estompera graduellement. La nuit prochaine, on prévoit un temps généralement sec et les minima seront compris entre 4 et 10 °C.

Jeudi à l’aube, du brouillard pourra être présent dans les vallées ardennaises. En journée, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Quelques averses pourront encore arroser le territoire localement. Au littoral, le temps restera sec et souvent ensoleillé. Les maxima se situeront entre 12 et 18 °C, sous un vent faible à modéré.