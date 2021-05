Félicien s’invite… chez Rops

Du 31 mai au 7 juin, on y pourra enchérir sur des merveilles d’art oriental et asiatique, des peintures, sculptures et objets d’art, du mobilier, des bijoux, de l’argenterie, et bien d’autres choses…

Pour la première fois de l’histoire de la maison Rops, la prochaine vente – déferlement d’une gigantesque vague de plus de 8.000 lots – se déroulera à 100 % en ligne. Trois lots ont particulièrement retenu l’attention du directeur artistique Vincent Colot. Une aquarelle de Félicien Rops, tout d’abord, estimée entre 18.000 euros et 24.000 euros. « Quel plus bel écrin que la salle de ventes Rops, souligne-t-il, pour mettre en vente une œuvre marquante de l’artiste ? Créée par Félicien Rops pour annoncer sa rétrospective à l’Hôtel Drouot en 1896, l’œuvre que nous proposons constitue l’étude préliminaire de l’affiche qu’il a imaginée pour l’occasion. Cette aquarelle originale, et unique, dépouillée de lettrage, s’inscrit trait pour trait dans le style si singulier de cet artiste novateur. D’une modernité absolue pour l’époque, elle conjugue à elle seule tous ses marqueurs. Humour, tendresse et insolence : c’est une pépite ! »