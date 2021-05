Au Reine Elisabeth ce mercredi, Keigo Mukawa

Né le 9 avril 1993 à Aichi, Keigo Mukawa a étudié à la University of the Arts de Tokyo puis au CNSM de Paris avec Frank Braley. Parmi ses autres professeurs, Haruko Ueda, Théodore Paraskivesco et Susumu Aoyagi.

Lauréat des concours internationaux d’Épinal et d’Ile-de-France, le candidat japonais a remporté le Premier Prix aux Coop Music Awards à Crémone en Italie en 2016, puis le Deuxième Prix au Concours Long-Thibaud-Crespin en 2019. Il s’est notamment produit avec l’Orchestre philharmonique de la ville de Tokyo, l’Orchestre national de Lorraine ainsi qu’en récital en France, en Suisse, en Lettonie, en Chine et au Japon.