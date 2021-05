La Belgique recevra 375 millions d’euros du fonds Brexit

La Belgique recevra 375 millions d’euros du fonds européen Brexit, destiné à soutenir les États membres et les secteurs les plus touchés par le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le Parlement européen a donné son mandat de négociation mardi soir, et a déjà validé la répartition des fonds préalablement convenue par les États membres.

La Brexit Adjustment Reserve (BAR), sa dénomination officielle, sera alimentée par 5 milliards d’euros d’argent européen (à prix constants de 2018). Selon la répartition validée par le Parlement européen, 4 milliards d’euros seront répartis en deux tranches égales de 2 milliards entre les 27 pays de l’UE en 2021 et 2022, à titre de préfinancement. Le milliard d’euros restant sera alloué en 2025.