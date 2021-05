visapourlaflandre: le retour du dimanche noir

Je prédis un dimanche noir de jais. Nous identifions dans les groupes un triangle de dangers : la rébellion contre les mesures corona, l’activisme de “réveil” et les rebondissements de l’affaire Sihame El Kaouakibi. Cela va continuer à peser. » Hind Fraihi faisait cette prédiction dans De Standaard le week-end dernier, après avoir accordé un long entretien au Tijd il y a quelques semaines. La journaliste signe Achter het Schild (Derrière le bouclier) avec le photographe de presse Bas Bogaerts, un livre dans lequel ils décrivent leur plongée dans le monde de l’extrême droite flamande. Pendant plus de deux ans, ils ont été membres de groupes Facebook secrets véhiculant parfois des propos racistes, ils ont assisté à des manifestations et ont scruté la littérature. Et donc aujourd’hui, remarque le quotidien flamand, ils ne sont guère surpris du soutien public important porté au militaire en cavale Jurgen Conings.