Au programme du Reine Elisabeth ce mercredi: le Concerto nº2 de Prokofiev

Sergey Prokofiev a 22 ans seulement, et est encore élève au conservatoire de Saint-Pétersbourg, lorsqu’il compose, entre 1912 et 1913, son Concerto nº 2 en sol mineur op. 16. Une œuvre de jeunesse, qui appartient à sa période russe, et qui a été écrite deux ans après son premier concerto et un an avant le troisième concerto, mais bien avant ses symphonies. Au total, Prokofiev composera cinq concertos pour piano entre 1912 et 1932 (les trois premiers durant sa période russe, les deux derniers en Occident).