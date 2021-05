Kellog Company investit 30 millions dans une usine Pringles à Malines

Le fabricant de produits alimentaires Kellog va investir 30 millions d'euros au cours des deux prochaines années pour rendre son usine Pringles de Malines plus durable et plus efficace. Cette annonce a été faite à l'occasion du 25e anniversaire du site industriel. Le gouvernement flamand ajoute un autre million d'euros en soutien gouvernemental stratégique.

Ouvert en 1996, le site de Malines est la deuxième plus grande usine de Pringles au monde. En 25 ans, le nombre d'employés est passé de 300 à 650. Chaque année, le site produit 104.000 tonnes de chips, destinés à 40 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

La société Kellog, propriétaire de Pringles depuis 2012, souhaite réduire ses émissions mondiales de CO2 de 45 % d'ici à 2030. A Malines, un certain nombre de fours de cuisson seront renouvelés afin de les rendre plus efficaces et durables. L'incinérateur actuel sera remplacé par un modèle plus récent qui pourra récupérer davantage d'énergie thermique pour les processus industriels du site. L'investissement créera une trentaine de nouveaux emplois et augmentera la production d'environ 10.000 tonnes par an.