«Friends nous apprend qu’exister, ce n’est pas simplement vivre»

Dans son dernier livre « In Pop We Trust », Marianne Chaillan lui a consacré un chapitre entier. L’autrice française et prof de philosophie décrypte le succès de « Friends », toutes générations confondues.

Page 82. Elle écrit : « Telle est la leçon tout droit sortie du livre Être et Temps, de Martin Heidegger, que nous livre le premier épisode de Friends, The One Where Monica Gets a New Roommate » (1). Marianne Chaillan, c’est ce qu’elle fait : montrer que tout, dans la vie, est empreint de philosophie. Même la culture pop : il y a du Machiavel dans Game of Thrones, du Nietzsche dans Harry Potter, du Levinas dans Titanic… et du Heidegger dans Friends.

Nous lui avons demandé d’où venait la puissance inaltérable de la série, elle nous a livré ce texte, comme la formule magique d’un ensorcellement mondial où jamais l’amitié, le rire, le désir, l’éthique et le bonheur n’ont été aussi bien dosés.