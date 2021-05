Ford prévoit que 40% de ses véhicules vendus en 2030 seront électriques

Le groupe, qui avait annoncé en février qu'il prévoyait de consacrer plus de 22 milliards de dollars à la production de véhicules électriques d'ici 2025, a porté mercredi ce montant à 30 milliards de dollars, détaille un communiqué.

Symbole de cette évolution: Ford a récemment présenté en grande pompe une version électrique de son populaire pick-up F-150, le véhicule le plus vendu aux Etats-Unis. Quelque 70.000 clients ont déjà posé une option depuis l'ouverture des réservations, il y a tout juste une semaine.

Le constructeur a déjà lancé la Mustang Mach-E, un SUV électrique, et prévoit de commercialiser dans les prochains mois une version électrique de sa camionnette Transit.

Le groupe a aussi décidé de travailler sur ses propres batteries électriques: en plus de créer un centre de recherche et développement dédié à ce composant essentiel, Ford a récemment annoncé son intention de former une co-entreprise avec le groupe sud-coréen SK Innovation pour fabriquer des cellules et modules de batteries électriques aux Etats-Unis.