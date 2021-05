Deceuninck-Quick-Step sans Alaphilippe au Dauphiné, Asgreen et Jakobsen présents

Asgreen sort d’un printemps fructueux avec des victoires sur le Tour des Flandres et l’E3 Harelbeke. Jakobsen, pour sa part, a fait son retour dans le peloton en avril, après son grave accident au Tour de Pologne en 2020. Il s’agira de sa première course WorldTour en dix mois. Les deux coureurs seront entourés de Stijn Steels, Florian Sénéchal, Shane Archbold, Josef Cerny et Ian Garrison.

«Plus tôt dans le mois, Kasper a roulé un très bon Tour de l’Algarve et il aura un rôle libre pour voir jusqu’où il peut aller en montagne», a souligné le directeur sportif Wilfried Peeters. «C’est également agréable d’avoir Fabio dans l’équipe alors qu’il continue à se battre pour revenir dans la compétition, course après course. Nous avons une bonne équipe et nous espérons de bons résultats surtout dans les premières étapes. Les garçons sont motivés et ont hâte de débuter la deuxième partie de la saison.»