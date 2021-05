Basket: Christophe Beghin prolonge pour une saison sur le banc d’Anvers

Beghin, 41 ans, avait pris la succession de Roel Moors, dont il était l’assistant, en 2019. La saison dernière, il avait permis au club anversois de remporter la Coupe de Belgique face à Charleroi, quelques jours avant l’arrêt de la saison à cause du coronavirus.

« La direction croit au staff en place », a réagi le président Björn Verhoeven. « Nous comprenons les circonstances difficiles dues au coronavirus et nous savons que le départ de trois joueurs durant la saison n’a pas été simple pour le fonctionnement sportif de l’équipe. Malgré cela, nous avons atteint les demi-finales des playoffs et nous voulons les terminer sur une bonne note. Nous avons déjà hâte de jouer la BNXT League, la nouvelle formule du championnat, et débuter une nouvelle campagne européenne. »

Anvers se rend jeudi à Mons pour disputer la première manche des demi-finales des playoffs.