Le Parlement européen repeint en vert par des activistes de Greenpeace

Ce 26 mai, à Bruxelles, se déroulait la finalisation des négociations de la PAC (Politique agricole européenne) pour les 7 prochaines années. Selon Marco Contiero, directeur de la politique agricole européenne de Greenpeace, « les politiciens de l’UE vont essayer de vendre cette politique agricole comme la réforme de la PAC la plus verte jamais réalisée », mais du point de vue de Greenpeace, « ce n’est rien d’autre que du greenwashing ». Il ajoute que la Pac « va continuer à financer l’élevage industriel et la production d’aliments pour animaux qui détruisent la nature et le climat » et que cela exposera la population « à de nouvelles pandémies » et « entraînera la disparition continue d’exploitations agricoles en Europe ».