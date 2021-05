Coronavirus: premières fausses notes autour du plan ventilation

L’arrêté encadrant le marché des purificateurs d’air doit entrer en vigueur ce vendredi. Sauf qu’il exclut certains fabricants déjà bien présents chez nous. Notamment dans le plus grand centre de vaccination du royaume.

Le plus grand centre belge de vaccination du pays situé au Heysel est ventilé par un système qui ne correspond pas aux normes définies par l’arrêté ministériel entrant en vigueur ce vendredi. - HATIM KAGHAT/ Belga.

Des mois que l’on sait que la ventilation de l’air sera un élément clé du déconfinement. Et cela parce qu’il est désormais acquis que le virus ne se propage pas seulement via les « grosses gouttelettes » (les postillons par exemple), mais aussi par les « microgouttelettes » (les fameux aérosols). Les solutions contre celles-ci ? La ventilation et l’aération d’abord, mais aussi, dans certains cas, la purification de l’air. « La désinfection ! », reprennent d’ailleurs presque systématiquement les professionnels du secteur. En gros, il s’agit de nettoyer l’air de plusieurs types de polluants, dont les virus. En début de semaine dernière, un arrêté ministériel a (enfin) été publié pour encadrer la mise sur le marché de ce type de produits (hors usages médicaux), il doit entrer en vigueur ce vendredi.