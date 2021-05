Tour d’Italie: Dan Martin remporte la 17e étape, Egan Bernal lâche du lest, Remco Evenepoel s’est fait peur en descente

Après le deuxième jour de repos de ce Giro mardi, le peloton se présentait au départ à Canazei avec un homme de moins après l’abandon de Victor Campenaerts. L’Anversois, vainqueur de la 15e étape dimanche à Gorizia, a été contraint de se retirer à cause d’une blessure au genou.

Après plusieurs tentatives, un groupe de 18 coureurs parvenait finalement à lancer une échappée avec Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Pieter Serry et James Knox (Deceuninck-Quick Step), Quinten Hermans, Jan Hirt et Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty Gobert), Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Luis Leon Sanchez (Astana-Premier Tech), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF), Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe), Matteo Badilatti (Groupama-FDJ), Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Matteo Jorgenson et Antonio Pedrero (Movistar), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Valerio Conti et Alessandro Covi (UAE Emirates).