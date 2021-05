Stib: le M(étro)7 est annoncé sur les lignes 1 et 5 dès cet été (vidéo)

C’est du côté d’Erasme, à Anderlecht, que le M7 a embarqué ses premiers voyageurs, ce mercredi. À bord, la presse à laquelle la direction de la Stib et la ministre de la Mobilité sont venues présenter le tout nouvel engin appelé à circuler sur les lignes 1 et 5 dès cet été. Au rayon look, la rame a été dessinée par le bureau anversois Yello Window, les couleurs, elles, ayant été laissées au choix des Bruxellois qui ont opté pour le brun, le noir et le gris. À l’intérieur, on retrouve un petit clin d’œil à l’architecte Horta sur les mains courantes alliant dans leur forme l’arrondi et l’effilé. Plus de bouton pour actionner les portes surmontées de LED de couleur rouge et verte, celles-ci s’ouvrent et se ferment automatiquement.