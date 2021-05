«Cruella», géniale, méchante et un peu folle: diaboliquement réjouissant!

Estella/Cruella (Emma Stone) et la Baronne (Emma Thompson) s’affrontent dans le milieu de la mode londonienne des années 70. Un énorme travail a été réalisé par l’équipe de la costumière Jenny Beavan, déjà lauréate de deux Oscars ( Chambre avec vue de James Ivory et Mad Max : Fury road de George Miller). - 2021 Disney Enterprises Inc