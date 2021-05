Entre 1969 et 1977, Henry Kissinger fut l’un des hommes les plus influents du monde. Un personnage au parcours exceptionnel mais controversé, dont Jérémie Gallon, jeune spécialiste français en droit international, a brossé un passionnant portrait personnel et intellectuel.

Son essai s’appelle Henry Kissinger, l’Européen. De fait, Heinz Alfred Kissinger est né à Fürth, dans une famille juive bavaroise, le 27 mai 1923. Européen d’extraction donc, même si sa famille quitta l’Allemagne nazie pour les États-Unis dès 1938. Mais européen d’esprit, surtout : héritier politique et « philosophique » du diplomate autrichien Metternich, du britannique Castlereagh et du français Talleyrand.