La chronique «Je dirais même plus»: il est passé par ici, il repassera par là…

Non, Jürgen Conings n’est pas un héros solitaire digne de recueillir la sympathie du public. Car la cause qu’il dit défendre n’a rien de noble...

Z’avez pas vu Jürgen ?/ Oh la la la la la/ Où est donc passé ce chien ?/Je le cherche partout/

Où est donc passé ce chien ?/Il va me rendre fou/Où est donc passé ce chien ?/ Oh, ça y est, je le vois/Veux-tu venir ici ?/ Je ne le répéterai pas/Veux-tu venir ici ?/ Sale bête, va/ Oh, il est reparti/Où est donc passé ce chien ?/ »

Cher Nino Ferrer, qui avait déjà lu dans une boule de cristal comment un seul chien fou allait rendre dingue toute l’armée belge…

Déjà moquée par une autre comptine plus ancienne et tout aussi visionnaire : « Il court, il court, le furet du bois joli/ Il est passé par ici/ Il repassera par là / Le furet est bien caché/ Le furet du bois, Mesdames/ Pourras-tu le retrouver ? »

Ah ! Si on pouvait en rire…