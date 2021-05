Affaire Jürgen Conings: l’inscription du militaire sur la liste OCAM n’est pas remontée à la hiérarchie

La ministre de la Défense et le Service Général du Renseignement et de la Sécurité ignoraient que Jürgen Conings était sur la liste des personnes potentiellement dangereuses.

Ni la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, ni le patron du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS), Philippe Boucké, n’ont été informés de l’inscription de Jürgen Conings sur la liste des personnes potentiellement dangereuses de l’Organe de Coordination et d’Analyse de la Menace (OCAM), a indiqué mercredi Mme Dedonder en commission de la Chambre.

En juin 2020, le militaire aujourd’hui recherché a posté anonymement des menaces contre le virologue Van Ranst sur Facebook. Une enquête judiciaire a été ouverte. Parallèlement, le SGRS a procédé à la réévaluation périodique de l’habilitation de sécurité dont disposait l’intéressé et, en août, la lui a retirée. Le retrait de l’habilitation n’a été notifié qu’au mois de novembre et c’est à ce moment qu’un entretien a eu lieu entre le SGRS et le responsable hiérarchique de Jürgen Conings. En février 2021, celui-ci a été placé sur la liste de l’OCAM au niveau de menace 3 sur 4.