Affaire Jürgen Conings: la ministre de la Défense tient la ligne sur un fil

Des enquêtes sont en cours sur les dysfonctionnements au sein de l’armée. La ministre de la Défense s’est expliquée en commission mercredi, sous le feu des questions. Dans l’opposition, la N-VA ne la lâche pas. Ludivine Dedonder, qui veut apporter lumière et réformes, dit-elle, opère dans un maquis d’interrogations.

Jürgen Conings reste introuvable (à l’heure de mettre sous presse…), la ministre de la Défense, elle, est bel et bien sous les projecteurs. Ludivine Dedonder faisait face aux députés fédéraux en commission Défense, mercredi. Un parcours de combattante. Pas moins de 34 interpellations à propos du militaire d’extrême droite en fuite depuis une semaine, un homme fiché comme potentiellement dangereux tant à l’armée que dans le civil, et qui, malgré son pedigree, a réussi à faire sortir de sa caserne des armes de guerre et des munitions. Sur les ondes de la Première en matinée, Theo Francken (N-VA), très remonté depuis le début, avait expédié : « Il y a clairement une responsabilité politique de la ministre », sans pour autant aller jusqu’à demander sa démission…

