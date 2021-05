France: plainte contre Carlos Ghosn visant le budget d'une filiale de Renault-Nissan

La plainte, rédigée le 18 mai, a été déposée auprès du parquet de Nanterre, dans la banlieue de Paris, pour "présentation de comptes sociaux inexacts" et "non respect des seuils de consolidation des comptes sociaux d'une filiale", a indiqué à l'AFP le conseil de l'actionnaire, Me Jean-Paul Baduel, confirmant une information du quotidien français Libération.

Outre Carlos Ghosn, trois anciens administrateurs sont aussi visés: Marc Ladreit de Lacharrière, Philippe Lagayette et Thierry Bolloré, également directeur général de Renault.

Selon la plainte, consultée par l'AFP, la filiale néerlandaise RNBV, incarnant l'alliance de Renault et Nissan, a bénéficié d'un budget de 562,8 millions d'euros entre 2009 et 2018, "dont la moitié versée par Renault", soit 281,4 millions d'euros.

"Les comptes sociaux de Renault ont été débités, entre 2010 et 2018, de plusieurs dizaines de millions d'euros susceptibles d'affecter le résultat net de la société et le dividende versé à l'actionnaire", accuse la plainte.