Bourse de Bruxelles - Wall Street n'a guère inspiré les places européennes

En timide hausse mercredi à l'ouverture comme les places européennes, Wall Street ne devaient guère inspirer celles-ci qui devaient terminer partagées et peu modifiées. Le BEL 20 concédait finalement 0,13 pc à 4.061,90 points avec 12 de ses éléments en baisse. arGEN-X (224,70) se distinguait en regagnant 2,32 pc en compagnie de GBL (92,98) qui progressait de 1,24 pc. Galapagos (60,09) était positive de 0,12 pc alors que Solvay (109,30) et UCB (76,84) reculaient de 0,36 et 1,69 pc. KBC (67,24) et Ageas (52,40) avaient ramené leurs pertes à 1,18 et 0,23 pc, AB InBev (62,12) confirmant un gain de 0,34 pc alors que Colruyt (50,10) avait viré de 0,56 pc à la baisse.

Proximus (16,91) cédait finalement 0,24 pc, rejoignant Telenet (31,82) qui perdait 0,81 pc, Orange Belgium (19,14) s'appréciant par ailleurs de 0,95 pc alors que Bpost (11,00) reperdait 0,45 pc. Aperam (44,56) terminait de 0,09 pc dans le vert et Umicore (49,51) de 1,14 pc dans le rouge, Elia (92,35) cédant 0,16 pc tandis que Melexis (84,60) gagnait 0,12 pc.

Hors indice, EVS (18,68) et SmartPhoto (31,00) cédaient 2 et 2,8 pc, Unifiedpost (15,18) abandonnant 1,7 pc. Lotus Bakeries (4.815,00) bondissait par contre de 3,4 pc. Bone Therapeutics (2,52) ne gagnait plus que 1,4 pc tandis que MDxHealth (1,34) et Celyad (4,57) chutaient de 3,6 et 3,4 pc, Nyxoah (18,50) et Mithra (23,15) reculant de 2,6 et 1,1 pc.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,2240 USD, contre 1,2237 dans la matinée et 1,2253 la veille. L'once d'or gagnait 14,45 dollars à 1.904,05 dollars et le lingot se négociait autour de 50.010 euros, en progrès de 430 euros.