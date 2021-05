Le Roi, ce messager vaccinal

Ce mercredi, le roi Philippe visitait le centre de vaccination de Bierset. Après celui de Schaerbeek et avant un centre limbourgeois. Pour appuyer le message des politiques et scientifiques : le vaccin, c’est la solidarité, c’est la liberté.

Le roi Philippe et Christie Morreale visitent le centre de vaccination de Bierset. - Photo News

Le Roi, ambassadeur du vaccin ? Dans son entourage, on ne le formule pas ainsi. D’autant que la santé étant une question personnelle et la vaccination pas obligatoire en Belgique, le chef de l’Etat, aux pouvoirs constitutionnels bien délimités, n’a pas à s’en faire le chantre envers et contre tout.

Il n’empêche : pour atteindre l’immunité collective dans le contexte des variants, il faudra dépasser le seuil des 70 % de vaccinés initialement prévus, pour atteindre les 80 % voire les 90 %. Or, une relative résistance ou indifférence empêche, à ce stade, de tirer le taux de vaccination suffisamment vers le haut, du moins au-delà du seuil requis. Particulièrement dans certaines régions de Bruxelles ou de Wallonie.