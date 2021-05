Coronavirus: le couvre-feu dans les provinces wallonnes était illégal, selon une juge

D’autres gouverneurs de provinces du sud du pays avaient suivi la Province de Liège, à la demande de la Région wallonne qui souhaitait une action concertée . Pour le tribunal, il s’agissait d’une décision de police administrative qui relevait du fédéral, et non de la Région. Ce jugement pourrait faire jurisprudence pour toutes les personnes verbalisées alors qu’elles circulaient, pendant ce couvre-feu, entre 22h et minuit ou entre 5 et 6h du matin.

Un des prévenus était un homme verbalisé alors qu’il se promenait en compagnie de deux personnes, le 29 octobre 2020 passé 23 heures, dans le centre de Liège. Deux semaines plus tard, il était verbalisé alors qu’il se baladait à 22h35. Une proposition de transaction de 250 euros lui avait été envoyée et il ne s’en était pas acquitté, d’où sa citation à comparaître. Le ministère public fondait ses poursuites sur deux arrêtés de police du gouverneur de la Province de Liège, pris successivement en octobre et novembre dernier.