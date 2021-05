Kayak: Gabriel De Coster, les Jeux dans l’ultime virage

Alors qu’il pensait que sa sélection pour Tokyo était cramée, le kayakiste bruxellois spécialisé en slalom a été repêché in extremis. Une belle surprise à 20 ans.

On ne sait pas si Gabriel De Coster avait des sympathies particulières pour la Suède, mais depuis quelques jours, on imagine que la cote de la nation scandinave est montée en flèche dans son esprit. C’est, en effet, parce que ce pays a renoncé en dernière minute à utiliser sa place de quota olympique pour l’épreuve de slalom en rivière, que le kayakiste bruxellois a été repêché in extremis pour disputer, à 20 ans, ses premiers Jeux dans moins de deux mois. « J’ai toujours du mal à y croire… », admet-il.