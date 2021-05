Johnson & Johnson réservé aux plus de 41 ans: quel impact sur la campagne vaccinale?

Après le décès d’une jeune femme qui avait reçu le vaccin à dose unique, la Belgique a décidé de le restreindre aux plus de 41 ans. Dans un premier temps, le rythme de la campagne de vaccination ne devrait pas être modifié.

Une femme de moins de 40 ans est décédée le 21 mai, quelques jours après avoir reçu une injection du vaccin à dose unique de Janssen (Johnson & Johnson). Cette jeune femme, que la télévision slovène présente comme la femme d’un diplomate basé à Bruxelles, avait été admise à l’hôpital avec une thrombose sévère et un déficit de plaquettes sanguines. La Conférence interministérielle Santé publique et le Commissariat Corona ont précisé ce mercredi que la patiente a été vaccinée via son employeur, c’est-à-dire en dehors de la campagne de vaccination belge.