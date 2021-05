Jeux olympiques: les «Belgian Hammers» ne manqueront pas de force de frappe

Ils ont sacralisé leur union dans le parc Strathclyde, à quelques encablures du cœur de Glasgow, durant l’été 2018. Un soleil timide offrait de jolies nuances chromatiques aux eaux des lochs, l’Europe du sport découvrait alors une compétition ultra-dynamique et télégénique, le relais mixte de triathlon. Les francophones Claire Michel et Valérie Barthélémy (qui ont toutes deux grandi aux Etats-Unis), les néerlandophones Marten Van Riel et Jelle Geens se répartissaient efficacement les efforts entre les trois disciplines (300 m de natation, 7,2 km à vélo et 1,8 km à pied pour chacun) et se hissaient sur le podium de ces Championnats européens, coulant ainsi leur unité dans le bronze. L’acte fondateur des « Belgian Hammers ».