Tennis: un Roland-Garros à deux vitesses

Qu’on ne se trompe pas, des matchs en soirée à Roland-Garros, il y en a déjà eu et il y en aura encore, surtout depuis que le site, merveilleusement transformé il faut le reconnaître, a doté son Central d’un toit et d’un éclairage performant, aussi sur les autres courts. L’an dernier, déjà (c’était, en fait, en octobre dernier…), on se souvient d’un terrible quart de finale entre Rafael Nadal et Jannik Sinner qui avait débuté à 22h37 pour se terminer à 1h26 du matin ! Mais on avait joué jusqu’à pas d’heure, sur le Court Philippe Chatrier couvert, à cause d’une longue journée partiellement perturbée par la pluie et le froid sur les autres courts. Des journées à rallonges, on en connaîtra donc encore à la Porte d’Auteuil. Mais ce qui est nouveau, cette année à Paris, c’est l’apparition d’un vrai programme de soirée, à partir du lundi 31 mai à 21h, et pour un total de 10 jours. Avec pour cette édition, un seul match par session nocturne, alors qu’on devrait en avoir deux dans les années à venir.