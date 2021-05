Le Sporting de Charleroi dévoile le staff qui entourera Edward Still la saison prochaine

« Notre nouveau coach, Edward Still, a composé son staff. Et il compte quelques nouvelles têtes, mais aussi de nouveaux postes », a annoncé le Sporting.

En plus d’Edward Still, ce sont donc deux nouvelles têtes qui intègrent le staff zébré en vue de la saison prochaine. Le frère du nouveau coach, Nicolas, arrive en provenance de l’Antwerp en tant qu’analyste vidéo et sera donc amené à travailler en duo avec Damien Januel, qui était déjà au club.

Un poste d’analyste des données a également été créé et c’est Baptiste Henry qui l’occupera, lui qui a notamment travaillé à Southampton.

Pour le reste, Frank Defays, pour qui les premiers échanges avec le nouveau coach se sont très bien passés, Samba Diawara, Philippe Simonin, Cédric Berthelin et Mario Notaro conservent respectivement leurs rôles de T2, T3, préparateur physique, entraîneur des gardiens et conseiller sportif.

Voici la constitution du staff carolo telle que communiquée par le RCSC :