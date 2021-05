Tennis: Amazon Prime Vidéo frappe fort, mais pas en Belgique

Du tennis en soirée à voir en exclusivité sur la plate-forme US, en France uniquement (et sur la RTBF en Belgique…).

Même les adeptes de la raquette en bois savent aujourd’hui que le fameux site américain «Amazon» permet bien des commandes en ligne, et pas uniquement de livres, comme il en était question à sa création en 1994. Depuis, l’enfant de l’ingénieux Jeff Bezos a bien grandi (et sa fortune aussi).

Désormais, l’offre des produits est vaste et diversifiée, au point de s’attaquer, depuis fin 2016, aux fameuses plates-formes de streaming dont la plus célèbre est certainement Netflix.

«Amazon Prime Vidéo» se targue de disposer de plus de 2.000 titres de films ou séries, mais c’est aussi devenu un accès à des exclusivités de retransmissions sportives afin d’attirer un maximum d’abonnés pour un prix, très concurrentiel en Europe, de 49 euros par an (ou de 5,99€ par mois), avec même un premier mois d’essai gratuit pour les plus malins.