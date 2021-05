Amazon transforme MGM et James Bond en appâts marketing

Le plus grand supermarché du monde annonce le rachat studio mythique pour 8,4 milliards de dollars. Pas (nécessairement) pour damer le pion à Netflix. Mais pour attirer encore plus de monde dans sa boutique en ligne.

Lorsqu’il crée sa petite librairie en ligne en 1994, Jeff Bezos n’a qu’une seule idée en tête : devenir la plus grande entreprise au monde. Son nom, Amazon, est évidemment inspiré par la démesure du fleuve éponyme. Il incarne aussi l’ambition de ce patron hors-norme, dont la fortune personnelle a gonflé de 35 milliards pendant la crise sanitaire pour atteindre les 188 milliards de dollars (Forbes). Au plus fort du confinement, les ventes sur sa plateforme de commerce s’écoulaient au rythme de 11.000 dollars par seconde. De quoi soigner une coquette trésorerie. Et se permettre à son tour quelques emplettes pour étoffer son empire.